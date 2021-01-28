На виборах ректора Національного авіаційного університету більшість голосів набрав кум Табачника, ексрегіонал Луцький, - джерело
Про це повідомляють джерела Цензор.НЕТ.
За попередньою інформацією, за Максима Луцького проголосувало 63,9% членів колективу університету, які прийшли на вибори ректора. Офіційно результати голосування ще не оголосили.
Максим Луцький є кумом ексміністра освіти Дмитра Табачника.
Як сказано на офіційному сайті НАУ, явка на виборах ректора університету становила майже 90%. Таємне голосування тривало до 18:00.
У першому турі виборів взяли участь: кандидат хімічних наук, доцент Павло Борсук, доктор технічних наук, професор Максим Луцький, доктор технічних наук, професор Рімвідас Хращевський.
Всього на вибори ректора НАУ було делеговано 2711 виборців, серед них - 1842 працівників і студентів НАУ, решта - представники структурних підрозділів університету.
Згідно зі ст.42 ЗУ "Про вищу освіту", вибори вважаються такими, що відбулися, якщо участь у них взяли понад 50% від загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах.
Явка на виборах ректора НАУ становила рекордні 89,3%. Відповідно, вибори є такими, що відбулися".