Окупанти пояснили каламутну воду з кранів у Криму "турбулентністю"
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У Сімферополі з кранів у квартирах тече каламутна вода. Окупанти пояснюють це "турбулентністю".
Пояснення опубліковано на сторінці компанії "Вода Криму" в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Збільшення каламутності пов'язано з виникненням турбулентного режиму у водогоні і змивом корозійних відкладень зі стінок", - сказано в повідомленні.
У "Воді Криму" уточнили, що якість води погіршилася в 5 мікрорайонах Сімферополя, 4 селищах міського типу та 8 розташованих поруч із містом селах.