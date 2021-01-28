Окупанти пояснили каламутну воду з кранів у Криму "турбулентністю"

У Сімферополі з кранів у квартирах тече каламутна вода. Окупанти пояснюють це "турбулентністю".

Пояснення опубліковано на сторінці компанії "Вода Криму" в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Збільшення каламутності пов'язано з виникненням турбулентного режиму у водогоні і змивом корозійних відкладень зі стінок", - сказано в повідомленні.

У "Воді Криму" уточнили, що якість води погіршилася в 5 мікрорайонах Сімферополя, 4 селищах міського типу та 8 розташованих поруч із містом селах.

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