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Євросоюз засуджує нав'язування Росією своїх законів в окупованому Криму та на частині Донбасу

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Євросоюз засуджує нав'язування Росією своїх законів в окупованому Криму та на частині Донбасу
Європейський Союз засуджує нав'язування Росією своїх законів та норм населенню окупованих Криму і частини Донецької та Луганської областей України.

Про це заявили на засіданні Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми також засуджуємо будь-які спроби нав'язати російські закони та норми населенню в Криму, а також у непідконтрольних уряду районах Донецької та Луганської областей України. Такі дії, як спрощена та вибіркова процедура отримання російського громадянства, примусова паспортизація та масовий призов до збройних сил Росії в Криму є порушенням міжнародного права та основних принципів ОБСЄ", - підкреслюється у заяві.

Також в Євросоюзі наголосили, що жителі Криму і Донбасу не повинні бути позбавлені своїх цивільних та майнових прав.

"Ми закликаємо Росію забезпечити їх права та основні свободи і добросовісно виконувати Мінські домовленості. Ми також закликаємо Росію забезпечити міжнародним правозахисним суб’єктам повний, вільний та необмежений доступ на всю територію України, включаючи Крим", - сказано в заяві.

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Топ коментарі

  • Vasyl Shevchenko
    сьогодні в ПАРЕ всі побачили цю демонстрацію засудження расіі..
  • Роман Кокоровець
    може вже стурбованість висловите після 7 років окупації ? імпотенти срані !
  • Леопольд Пупкин 3338be95
    Евросоюз осуждает..

    Ну вот, совсем же другое дело... Мы-то думали им пофиг, а они осуждают!
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