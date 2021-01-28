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Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти Росії

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Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти Росії
Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони про введення персональних санкцій. Санкції вводять проти юридичних і фізичних осіб із Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

Згідно з указом, контроль за виконанням рішення РНБО поклали на Секретаря Олексія Данилова.

Однак сам санкційний список в Офісі президента не опублікували. Крім того, одне з рішень РНБО - засекречене.

Міністерство закордонних справ України поінформувало партнерів з Європейського союзу, Сполучених Штатів та інших держав про введення санкцій проти Росії.

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против России - Цензор.НЕТ 142
  • Igr 44
    прилетел волшебный пендель из госдепа? думаю поздно.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против России - Цензор.НЕТ 4307

    абалдеть!...
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