Все, що було зроблено в питаннях деокупації Криму - це результати команди президента Порошенка, - Єлісєєв

Заяви Володимира Зеленського про те, що нібито до його президенства нічого не робилося задля деокупації Кримського півострова, є неправдивими і несправедливими по відношенню і до міжнародних партнерів України, і до кримськотатарського народу, і до команди п’ятого Президента.

Про це заявив зовнішньополітичний радник Порошенка, український дипломат Костянтин Єлісєєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Сьогодні президент Зеленський безпосередньо, прямо заявив, що Кримом ніхто не займався до його приходу до влади. Тобто це по суті був плювок у бік дипломатів, тих, хто дійсно займався, і наших кримськотатарських патріотів. Це був плювок в обличчя нашим партнерам. Хто запровадив санкції? Європейський Союз, американці. А відома декларація Помпео? Давайте все ж таки говорити про факти", – наголосив Єлісєєв.

"Перша резолюція, яка була в 2014 році, а потім 2015, 2016 про права людини, потім була наступна резолюція по мілітаризації Криму. А використання міжнародних судових структур? Чого варте тільки одне рішення Міжнародного Суду ООН, який по Конвенції ООН щодо расової дискримінації почав змістовний розгляд цієї справи стосовно постійного члена РБ ООН – Росії", – перерахував Єлісєєв.

"А якщо згадати питання, пов’язане з використанням Міжнародних морських трибуналів? І так далі", – продовжує дипломат.

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"Давайте згадаємо, як Порошенко свого часу попрацював з Ердоганом, звільнили кримських татар, і Чийгоза в тому числі. Тобто чимало було зроблено", – наголошує Єлісєєв.

"Я хотів би нагадати, що і Кримська платформа, ідеологія Кримської платформи була закладена за часів Порошенка. Зокрема в резолюції Європарламенту від 2017 року саме ця ініціатива була підтримана", – нагадав Єлісєєв.

"Я б все-таки порадив дипрадникам показати президенту якісь довідки і почитати", – зауважує Єлісєєв.

"Я теж ставлю питання: а що за ці майже два роки зробив президент Зеленський, щоб наблизити деокупацію Криму? Чи він запровадив додаткові санкції проти Росії? Він навіть не запровадив санкції за побудову Керченського мосту Путіним", – констатує дипломат.

"Єдине, що він зробив – Генпрокуратура відкрила за його вказівкою нову справу проти Порошенка за те, що він дав наказ нашим суднам перейти з порту Одеса в порт Маріуполь. Таким чином він вважає, що наблизив деокупацію Криму?", – зауважив Єлісєєв.

"Або, можливо, він вважає, що деокупація Криму – це те, що його "слуги" і прем’єр свого часу педалювали тему постачання води до Криму? Мені здається, це дуже прикрий епізод", – говорить Єлісєєв.

Єлісєєв резюмує, що подібні заяви є наслідком повного непрофесіоналізму нинішньої влади: "якщо слідувати такій логіці, то наступна заява президента буде, що "до мого приходу до влади України взагалі не існувало".

"Я очікую, що принаймні представники кримськотатарського народу зроблять відповідну заяву, що було зроблено за період з 2014 по 2019 рік. Коли кажуть, що до Зеленського ніхто не займався Кримом чи завдяки Зеленському кримське питання винесли на перший план – це абсолютна, скажу недипломатично, брехня і неправда", – констатує Єлісєєв.

"Президент держави має казати об’єктивну інформацію – чи їм це подобається, чи не подобається. Але принаймні це не має засмучувати наших партнерів, які вже зараз звернули увагу на ці несправедливі заяви", – резюмував радник п’ятого Президента.