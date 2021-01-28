В окупованому Криму 109 осіб позбавлено волі за політичні погляди або релігію, - правозахисники
Про це йдеться у звіті "Огляд ситуації з дотриманням прав людини і норм міжнародного гуманітарного права в Криму за 2020 рік", який підготувала Кримська правозахисна група, передає Цензор.НЕТ
"Наприкінці 2020 року в місцях несвободи в рамках "кримських" кримінальних справ, за даними КПГ, перебувають 109 осіб, позбавлених волі за політичними або релігійними мотивами. Після "обміну" у вересні 2019 року нових звільнень за участю кримських політичних ув'язнених не відбувалося" , - сказано у звіті.
За інформацією правозахисників, у 2020 році було позбавлено волі ще не менше 24 осіб:
Повідомляється також, що в 2020 році кількість жителів Криму, позбавлених волі у "справі кримських мусульман", сягнула 69 осіб. Ще 5 осіб обмежені в пересуванні: 3 перебувають під наглядом і не можуть залишити окуповану територію, 2 - під домашнім арештом.
Фігурантів цієї справи звинувачують у причетності до "Хізб ут-Тахрір" або в пропаганді діяльності організацій, що в РФ визнані терористичними або екстремістськими, але не є такими за законодавством України.