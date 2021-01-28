В окупованому Криму 109 осіб позбавлено волі за політичні погляди або релігію, - правозахисники

Наприкінці 2020 року в рамках "кримських" кримінальних справ, 109 осіб були позбавлені волі за політичними або релігійними мотивами.

Про це йдеться у звіті "Огляд ситуації з дотриманням прав людини і норм міжнародного гуманітарного права в Криму за 2020 рік", який підготувала Кримська правозахисна група, передає Цензор.НЕТ

"Наприкінці 2020 року в місцях несвободи в рамках "кримських" кримінальних справ, за даними КПГ, перебувають 109 осіб, позбавлених волі за політичними або релігійними мотивами. Після "обміну" у вересні 2019 року нових звільнень за участю кримських політичних ув'язнених не відбувалося" , - сказано у звіті.

За інформацією правозахисників, у 2020 році було позбавлено волі ще не менше 24 осіб:

- 10 осіб у "справі кримських мусульман", 1 із них перебуває під домашнім арештом, але був позбавлений волі відправкою до медичного закладу для проходження примусової психіатричної експертизи;

- 6 осіб за звинуваченням у причетності до "Свідків Єгови";

- 2 людини за звинуваченням в участі в батальйоні ім. Н. Челебіджихана;

- 4 особи за звинуваченням у підготовці диверсій, зберіганні зброї і шпигунстві на користь України;

- 2 людини за звинуваченням у закликах до повернення Криму під контроль України.

Повідомляється також, що в 2020 році кількість жителів Криму, позбавлених волі у "справі кримських мусульман", сягнула 69 осіб. Ще 5 осіб обмежені в пересуванні: 3 перебувають під наглядом і не можуть залишити окуповану територію, 2 - під домашнім арештом.

Фігурантів цієї справи звинувачують у причетності до "Хізб ут-Тахрір" або в пропаганді діяльності організацій, що в РФ визнані терористичними або екстремістськими, але не є такими за законодавством України.

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