Заходження есмінця США Porter в Чорне море спрямовано проти нарощування військової потужності Росії у регіоні, – НАТО

Заходження американського есмінця Porter у Чорне море є відповіддю НАТО на триваюче нарощування військової потужності РФ у цьому регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У відповідь на незаконну анексію українського Криму Росією і тривале нарощування військової потужності в Чорному морі Північноатлантичний альянс збільшив свою оборонну присутність в регіоні і як і раніше твердо прихильний гарантуванню безпеки Чорного моря", - йдеться в заяві офіційної представниці НАТО Оани Лунгеску

"Чорне море має стратегічне значення для НАТО. Три союзники - Болгарія, Румунія і Туреччина - є прибережними державами, а Грузія і Україна - близькими партнерами", - заявила Лунгеску.

Штаб-квартира альянсу при цьому зазначила, що есмінець ВМС США "Портер" увійшов у Чорне море в четвер "для проведення звичайних операцій із гарантування безпеки на морі і тренувань з союзниками і партнерами в регіоні". У комюніке наголошується, що Porter є третім кораблем ВМС США, які вийшли в Чорне море за останні дні, після есмінця з керованими ракетами Donald Cook ("Дональд Кук") і судна постачання ВМС США USNS Laramie.

"ВМС США та інші військово-морські сили НАТО регулярно діють у Чорному морі відповідно до міжнародного права, зазвичай патрулюючи води близько двох третин року", - сказано в повідомленні.

За повідомленням 6-го оперативного флоту ВМС США, есмінець Porter, оснащений системою протиракетної оборони Aegis ("Іджіс") і ракетами Tomahawk з дальністю дії 1,6 тис. км, почав проходження чорноморських проток у четвер уранці.

USS Porter поряд із есмінцями USS Donald Cook, USS Roosevelt і USS Ross розміщений на постійній основі в Європі на іспанській військовій базі в Роті. Разом із наземними базами ПРО Aegis в Польщі і Румунії вони є складовими частинами програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.

Згідно з конвенцією Монтре, час перебування кораблів нечорноморських країн в акваторії Чорного моря обмежено 21 добою.

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