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Заходження есмінця США Porter в Чорне море спрямовано проти нарощування військової потужності Росії у регіоні, – НАТО

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Заходження есмінця США Porter в Чорне море спрямовано проти нарощування військової потужності Росії у регіоні, – НАТО
Заходження американського есмінця Porter у Чорне море є відповіддю НАТО на триваюче нарощування військової потужності РФ у цьому регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У відповідь на незаконну анексію українського Криму Росією і тривале нарощування військової потужності в Чорному морі Північноатлантичний альянс збільшив свою оборонну присутність в регіоні і як і раніше твердо прихильний гарантуванню безпеки Чорного моря", - йдеться в заяві офіційної представниці НАТО Оани Лунгеску

"Чорне море має стратегічне значення для НАТО. Три союзники - Болгарія, Румунія і Туреччина - є прибережними державами, а Грузія і Україна - близькими партнерами", - заявила Лунгеску.

Штаб-квартира альянсу при цьому зазначила, що есмінець ВМС США "Портер" увійшов у Чорне море в четвер "для проведення звичайних операцій із гарантування безпеки на морі і тренувань з союзниками і партнерами в регіоні". У комюніке наголошується, що Porter є третім кораблем ВМС США, які вийшли в Чорне море за останні дні, після есмінця з керованими ракетами Donald Cook ("Дональд Кук") і судна постачання ВМС США USNS Laramie.

"ВМС США та інші військово-морські сили НАТО регулярно діють у Чорному морі відповідно до міжнародного права, зазвичай патрулюючи води близько двох третин року", - сказано в повідомленні.

За повідомленням 6-го оперативного флоту ВМС США, есмінець Porter, оснащений системою протиракетної оборони Aegis ("Іджіс") і ракетами Tomahawk з дальністю дії 1,6 тис. км, почав проходження чорноморських проток у четвер уранці.

USS Porter поряд із есмінцями USS Donald Cook, USS Roosevelt і USS Ross розміщений на постійній основі в Європі на іспанській військовій базі в Роті. Разом із наземними базами ПРО Aegis в Польщі і Румунії вони є складовими частинами програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.

Згідно з конвенцією Монтре, час перебування кораблів нечорноморських країн в акваторії Чорного моря обмежено 21 добою.

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Топ коментарі

  • Vladimir Longer
    Если бы хоть один корабль ВМС США базировался бы в Севастополе до 2014 года, то козломордые не посмели бы сделать то, что сделали...
    Даже катера американского было бы достаточно...
  • Serg KS d9fae3d4
    Надо было правильно голосовать в 91 за Черновола и был бы флот не распиленный и авиация и армия а такие деятели как Кравчук и Кучма курили бы в стороне, кроме того вряд ли бы дорвался до власти янык со своим патроном ахметом, а у кремля просто бы не было возможностей, что то отнять у Украины и вряд ли бы тут были сплошные агенты и в армии и в полиции и по ходу во всех сферах ,а сегодня бы может Украина и была бы членом НАТО и могла бы ********** не по детски к восточному соседу в том числе и пугать
  • Ан Мур
    Україна з радістю підпише з НАТО і з США договір на дострокову оренду шостим флотом США (і об'єднаних з в НАТО ВМС) всіх бухт Севастополя і всього Криму.. І щоб вони не звертали уваги на попередніх квартирантів; а, якщо ті будуть ********** і не захочуть звільняти площу - дозволити застосувати проти них силу.
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