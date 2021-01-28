Росія почала процес об'єднання так званих "ЛНР" і "ДНР", - "Східна правозахисна група"

28 січня в окупованому Донецьку група політиків і пропагандистів із РФ повідомила ватажкам бойовиків "ЛНР" і "ДНР" про їх об'єднання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці пише "Східна правозахисна група".

"Група приїжджих діячів із РФ повідомила ватажкам "республік" про те, що рішення в Кремлі про процес об'єднання прийнято", - сказано в повідомленні з посиланням на власні джерела інформації.

За даними правозахисників, це питання буде винесено на так званий референдум Донбасу. В якій саме формі буде об'єднання (союз чи повне злиття) - ще не вирішено.

Повідомляється, що на нараді були присутні депутат Держдуми РФ, керівник проєкту "реінтеграційний комітет Донбасу" Андрій Козенко, депутат Держдуми РФ Казбек Тайсан, головний редактор російського пропагандистського телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян, представники військової контррозвідки ФСБ, ватажки "ЛНР" Леонід Пасічник і "ДНР" Денис Пушилін.

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