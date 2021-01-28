Новий український правопис скасували за позовом херсонської 7-класниці - сестри дружини адвоката Мангера Ільченка

Школярка вказала, що частину навчання проходила за новим правописом, а частину - за старим, і тепер їй буде важко скласти ЗНО.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?", інформує Цензор.НЕТ.

"Вже всі в курсі про ОАСК і скасування змін у правописі. А знаєте, що позивачка у справі - 7-класниця з Херсона? Так от - ця дівчинка - сестра дружини Дмитра Ільченка. Він одночасно є адвокатом самої мами дівчинки", - сказано в повідомленні.

Дмитро Ільченко є адвокатом фігуранта справи про вбивство Гандзюк Владислава Мангера. Ільченко вносив за Мангера понад 1 млн грн застави, а Мангер переписав на Ільченка частину своїх активів.

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Сьогодні в перерві судового засідання Діма хвалився Мангеру рішенням ОАСК. Розповідав, що на суді були типові соросята", - сказано в повідомленні.

Проєкт "Про суд" повідомляє, що ще одним позивачем у справі виступила ГО "Правова держава", яку очолює адвокат Ростислав Кравець. "Кравець також фігурує на плівках із кабінету голови ОАСК Павла Вовка, де його ГО використовують для подачі позовів і заяв, у яких зацікавлений сам Вовк", - сказано в повідомленні.

Нагадуємо, раніше Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною постанову уряду про зміни в українському правописі. Міністерство юстиції обіцяє оскаржити це рішення.



