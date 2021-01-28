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Новий український правопис скасували за позовом херсонської 7-класниці - сестри дружини адвоката Мангера Ільченка

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Новий український правопис скасували за позовом херсонської 7-класниці - сестри дружини адвоката Мангера Ільченка
Школярка вказала, що частину навчання проходила за новим правописом, а частину - за старим, і тепер їй буде важко скласти ЗНО.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?", інформує Цензор.НЕТ.

"Вже всі в курсі про ОАСК і скасування змін у правописі. А знаєте, що позивачка у справі - 7-класниця з Херсона? Так от - ця дівчинка - сестра дружини Дмитра Ільченка. Він одночасно є адвокатом самої мами дівчинки", - сказано в повідомленні.

Дмитро Ільченко є адвокатом фігуранта справи про вбивство Гандзюк Владислава Мангера. Ільченко вносив за Мангера понад 1 млн грн застави, а Мангер переписав на Ільченка частину своїх активів.

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Сьогодні в перерві судового засідання Діма хвалився Мангеру рішенням ОАСК. Розповідав, що на суді були типові соросята", - сказано в повідомленні.

Проєкт "Про суд" повідомляє, що ще одним позивачем у справі виступила ГО "Правова держава", яку очолює адвокат Ростислав Кравець. "Кравець також фігурує на плівках із кабінету голови ОАСК Павла Вовка, де його ГО використовують для подачі позовів і заяв, у яких зацікавлений сам Вовк", - сказано в повідомленні.

Нагадуємо, раніше Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною постанову уряду про зміни в українському правописі. Міністерство юстиції обіцяє оскаржити це рішення.

Новий український правопис скасували за позовом херсонської 7-класниці - сестри дружини адвоката Мангера Ільченка 01
Новий український правопис скасували за позовом херсонської 7-класниці - сестри дружини адвоката Мангера Ільченка 02Новий український правопис скасували за позовом херсонської 7-класниці - сестри дружини адвоката Мангера Ільченка 03

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    сдох Вася Лановой, артист пропагандонского жанра, манкурт, имперский шовинист, украноненавистник.. Земля тебе стекловатой Вася!..
    ЗЫ.. и даже "Спутник" не помог))
    Новое украинское правописание отменили по иску херсонской 7-классницы - сестры жены адвоката Мангера Ильченко - Цензор.НЕТ 4068
  • Олександр Голубенко
    Скажіть, Ви свідомий провокатор чи просто йолоп? Ви читали взагалі новий правопис? Він не зобов'язує Вас писати "павза", "авдиторія" тощо, натомість закон уможливлює паралельне застосування обох варіантів. Тобто він нічого не забороняє, а навпаки - розширює можливості.
  • Sergii Ustim
    И как оперативно, могут если захотят, это Штепу можно годами судить, или Антоненко в сизо держать без суда, а тут все работает как часы, Кремль всегда на связи...
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