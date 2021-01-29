"Слуги" збирають підписи за виключення Дубінського з фракції, - ЗМІ

Депутати фракції "Слуга народу" почали збирати підписи за виключення з її складу Олександра Дубінського, який потрапив до санкційного списку США.

Про це із посиланням на одного з депутатів фракції повідомляє видання "Букви", інформує Цензор.НЕТ.

Голосування з цього питання відбувається в спеціальному мобільному застосунку "слуг", в якому для нардепів зазвичай влаштовують опитування щодо підтримки тих чи інших законопроєктів. Воно триватиме добу. Проміжні результати в додатку не видно.

На уточнення, чи була санкція Банкової на це після того, як група "друзів Коломойського" не проголосувала за призначення екстопменеджера "Нафтогазу" Юрія Вітренка на посаду віцепрем’єра - міністра енергетики, депутат відповів: "Ні, ми самі".

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