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"Слуги" збирають підписи за виключення Дубінського з фракції, - ЗМІ

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"Слуги" збирають підписи за виключення Дубінського з фракції, - ЗМІ
Депутати фракції "Слуга народу" почали збирати підписи за виключення з її складу Олександра Дубінського, який потрапив до санкційного списку США.

Про це із посиланням на одного з депутатів фракції повідомляє видання "Букви", інформує Цензор.НЕТ.

Голосування з цього питання відбувається в спеціальному мобільному застосунку "слуг", в якому для нардепів зазвичай влаштовують опитування щодо підтримки тих чи інших законопроєктів. Воно триватиме добу. Проміжні результати в додатку не видно.

На уточнення, чи була санкція Банкової на це після того, як група "друзів Коломойського" не проголосувала за призначення екстопменеджера "Нафтогазу" Юрія Вітренка на посаду віцепрем’єра - міністра енергетики, депутат відповів: "Ні, ми самі".

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Топ коментарі

  • Алексей Достоевский
    Да пристрелите уже его и не мучайтесь.
  • Владислав Васильченко
    "Слуги" собирают подписи за исключение Дубинского из фракции, - СМИ - Цензор.НЕТ 6640
  • Myko
    Записи розмови Байдена з Порошенком могли бути передані Деркачу тільки з дозволу Зеленського або Єрмака. Оприлюднення плівок збіглося з появою Єрмака в офісв преЗЕдента, то ж вірогідно що Єрмак передав ті записи. Але цікаво й те, що такі самі записи зберігаються і в адміністрації президента США, але у Трампа їм ходу не дали. Можливо проаналізувавши їх, виявили невідповідність з тим, що оприлюднив Деркач. Санкції США проти деркача, дубинського і ко - це ще пакет санкцій Трампа. А пакет санкцій Байдена попереду і першою, швидше за все, буде прокурорша Венедіктова, яка відкривала кримінальну справу проти Байдена, а за нею Єрмак, Татаров.... а там і сам Зеленський. Кажуть, що Байден дуууже мстивий.
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