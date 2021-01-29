Google заблокував акаунт колишнього дипломата Теліженка, який перебуває під санкціями США

Компанія Google заблокувала акаунт колишнього співробітника посольства України у Вашингтоні Андрія Теліженка. Раніше він разом з адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані розслідував нібито незаконні дії президента США Джо Байдена. З листопада Теліженко перебуває під санкціями США.

Про це сам Андрій Теліженко повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Свобода і демократія в дії від більшовицького режиму адміністрації Байдена", - написав він на своїй сторінці і додав скриншот повідомлення від Google.

"Громадське" нагадує, що в жовтні минулого року Держдеп США анулював візу Теліженка, хоча і публічно про це не оголошував ㅡ українській стороні про скасування візи Теліженка стало відомо, коли той спробував придбати квиток на літак із Києва в Нью-Йорк. Також минулого року сторінки Теліженка блокували соцмережі Facebook і Twitter.

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Він перебуває в списку із 7 українців, проти яких США запровадили санкції за втручання в американські вибори.

Восени 2019 року Теліженко брав участь у зйомках документального серіалу Джуліані про "українську корупцію", пов'язаного з тиском Байдена на Україну та справами Burisma.