СММ ОБСЄ хоче отримати доступ до окупованого Криму, - заява

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ повинна мати безперешкодний доступ на всю територію України, включно з Кримом.

Про це йдеться в заяві Європейського Союзу щодо агресії Росії проти України і незаконної окупації Криму. Ця заява була озвучена на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер, 28 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Спеціальна моніторингова місія виступає як очі та вуха міжнародної спільноти в зоні конфлікту. Відповідно до свого мандата, вона повинна мати безперешкодний доступ на всю територію України у межах своїх міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у заяві.

У ЄС нагадали, що "усі підписанти Мінських домовленостей, включно з Росією, погодились з необхідністю забезпечити СММ безпечний та вільний доступ і що будь-яке обмеження її свободи пересування заслуговує швидкої реакції".

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"Тим не менше, СММ не може отримати доступ до Криму і стикається з постійними перешкодами для свободи пересування, переважно у районах, що контролюються підтримуваними Росією збройними формуваннями, і особливо у районах, прилеглих до українсько-російського державного кордону. Ми закликаємо Російську Федерацію забезпечити доступ СММ до Криму та використати свій великий вплив на підтримувані нею збройні формування для того, щоб усунути всі необгрунтовані обмеження щодо СММ", - зазначається у заяві.

На цьому тлі у ЄС заявили про рішучу підтримку Шведського головування у ОБСЄ у його зусиллях зі сприяння стійкому врегулюванню російсько-українського конфлікту.