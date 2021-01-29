Дубінський про голосування за його виключення: не збираюся визнавати нічого "таємного"
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Народний депутат СН Олександр Дубінський не планує визнавати результати анонімного голосування своїх колег щодо його виключення з фракції "Слуги народу".
Про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Букви".
Дубінський вважає, що в разі відкритого голосування про його виключення з фракції колеги не проголосують за виключення.
Результати анонімного голосування з цього питання в застосунку "Слуг народу" Дубінський не визнає.
"Я не збираюся визнавати нічого анонімного. […] Є положення: треба проголосувати - підписні листи, протокол. Треба це зробити. Треба показати реальне ставлення людей до цього питання. Я прекрасно розумію по діях своїх колег, що цих голосів там немає", - сказав Дубінський.
Також депутат зазначив, що не покине фракцію добровільно, оскільки не хоче "приймати покарання за будь-яке порушення, якого не скоював".