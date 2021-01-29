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Дубінський про голосування за його виключення: не збираюся визнавати нічого "таємного"

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Дубінський про голосування за його виключення: не збираюся визнавати нічого "таємного"
Народний депутат СН Олександр Дубінський не планує визнавати результати анонімного голосування своїх колег щодо його виключення з фракції "Слуги народу".

Про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Букви".

Дубінський вважає, що в разі відкритого голосування про його виключення з фракції колеги не проголосують за виключення.

Результати анонімного голосування з цього питання в застосунку "Слуг народу" Дубінський не визнає.

"Я не збираюся визнавати нічого анонімного. […] Є положення: треба проголосувати - підписні листи, протокол. Треба це зробити. Треба показати реальне ставлення людей до цього питання. Я прекрасно розумію по діях своїх колег, що цих голосів там немає", - сказав Дубінський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги" збирають підписи за виключення Дубінського з фракції, - ЗМІ

Також депутат зазначив, що не покине фракцію добровільно, оскільки не хоче "приймати покарання за будь-яке порушення, якого не скоював".

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Топ коментарі

  • Герхард
    А слабо сшить на Дубинского дело и закрыть его, как это здорово умеют Аваков и Венедиктова?
    Дело о том, как Дубинский, увлекшись идеями расового превосходства убил беларусского журналиста Шеремета.

    Рост подходит. Борода есть. Походка один в один, как на видео. Футболки у Дубинского разные имеются. Мину дома у Дубинского найти для Авакова плевое дело.
    Готово!!!

    И голосовать не надо.
  • дмитрий иванов 527db324
    Видимо со стулом прилипшим к заднице, придётся выносить "тупой собачий рот"
  • denis robb
    Дубинский о голосовании за его исключение: не собираюсь признавать ничего "тайного" - Цензор.НЕТ 3362
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