Нова вакцина: компанія Novavax заявила про готовність препарату з ефективністю понад 89%
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".
"Кандидат на вакцину проти COVID-19, препарат NVX-CoV2373, створений на основі білків, досяг основної кінцевої точки з ефективністю вакцини 89,3% за результатами третьої фази клінічного випробування, проведеного в Сполученому Королівстві (Велика Британія)", - йдеться в повідомленні.
При цьому уточнюється, що препарат був випробуваний, зокрема на новому, "британському" штамі коронавірусу. На основі тестів було встановлено, що вакцина від Novavax є ефективною на 95,6% проти основного штаму, й на 85,6% проти нового різновиду вірусу.
Novavax також оголосив про результати другої фази дослідження, проведеного в Південній Африці, де вирує інший, "африканський" штам коронавірусу. Ефективність вакцини там становила приблизно 49,4%.
Novavax була однією з кількох компаній, яка минулого року отримала мільярдне фінансування уряду США на розробку вакцини.