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Байден "не стримувався" в розмові з Путіним, - речниця Білого дому Псакі

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Байден "не стримувався" в розмові з Путіним, - речниця Білого дому Псакі
Президент Джо Байден "не приховував занепокоєння" під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним, що відбулася цього тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це в четвер заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

Виступаючи на щоденному пресбрифінгу, Псакі розповіла журналістам, що під час розмови з російським лідером Байден торкнувся теми того, як влада обійшлася з критиком Кремля Олексієм Навальним, який перебуває в ув'язненні.

"Він не стримався, висловивши стурбованість з приводу поводження з Олексієм Навальним і поводженням (силовиків) із протестувальниками", - заявила Псакі.

За її словами, Байден "ніколи не стримувався в емоціях з приводу питань, що стосуються президента Путіна, і (не приховував) свою стурбованість у зв'язку з діями російського уряду, і він ясно і однозначно сказав про це під час телефонної розмови".

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Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спроби отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

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Топ коментарі

  • Joshua Merlin
    Путин, а вместе с ним и Россия, встряли по собственному невежеству и жадности. Его никто не заталкивал в эту игру, он сам полез, обвешавшись хоругвями, иконами и прочей чушью, слабо понимая, что развязав войну, он ступил на территорию очень опытных игроков, которые разводили куда более талантливых игроков. Далеко ходить не надо, но достаточно вспомнить Наполеона Бонапарта и его судьбу. В отличие от Путина, Наполеон был феноменально одаренным человеком и выдающимся, несравненным полководцем. Тем не менее, опытные игроки дали ему втянуться в выигрыши и, в конце концов, поставить на кон все. Наполеон поставил и проиграл даже собственную жизнь, не говоря уже о Франции.
    Путин сел за стол игроков высшей лиги, не имея для этого никаких оснований. Он не имел ни опыта, ни интеллекта, ни даже чутья, которое могло бы оправдать его апломб, с которым он встрял в игру. Поэтому, вход он сделал самостоятельно, а потом его начали играть. Как и в случае с Наполеоном, опытные игроки доводят его до кондиции, когда он поставит на кон все, и он - поставил.
  • Біле Пальто
    Як же вона вас дістала, москалику...)))
  • Amber
    Як взагалі можна спокійно вести розмову із терористом номер один в світі і вбивцею , яким є кремлівський вилупок ?
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