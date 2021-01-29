На 88 році життя помер народний артист СРСР Василь Лановий
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пишуть РосЗМІ із посиланням на його вдову Ірину Купченко.
Ланового називали "найкрасивішим артистом радянського кінематографа": у фільмах він здебільшого грав романтичних персонажів. Найвідомішими його роботами стала участь у фільмах "Війна і мир", "Анна Кареніна", "Офіцери", "Дні Турбіних", "Пурпурові вітрила", "Сімнадцять миттєвостей весни", "Три мушкетери" і "Смугастий рейс".
Батько і мати Ланового були українцями, але він сам народився вже в Москві, куди родина переїхала в 1931 році. Протягом усього життя актор всіляко підтримував радянську ідеологію і негативно ставився до незалежності України після розпаду Радянського Союзу.
У 2014 році Лановий разом з іншими російськими діячами культури звернулися до чинного тоді президента України Віктора Януковича з відкритим листом. У ньому вони закликали "навести порядок в країні" і "заарештувати призвідників свавілля, винних у загибелі людей на Майдані".
Того ж року майже 100 артистів РФ, серед яких був і Лановий, підписали лист на підтримку позиції президента Росії Володимира Путіна "щодо України та Криму".
Висловлював артист і свою позицію з приводу Криму. За його словами, він "завжди вважав півострів російським". "Але раптом, коли там з'явилася українська мова, я змушений був переїхати в Сочі. Моя рідна мова – українська, я досі розмовляю українською, але поведінка людей стала зовсім іншою. Там було вже не до відпочинку", – процитували Ланового пропагандисти в РІА Новини.
У передмові до книги Дмитра Гордона "Від печалі до радості" артист писав: "Те, що сьогодні в українсько-російських відносинах відбувається, викликає в мені неймовірний біль: кілька років Україна смішить весь світ, і мені як хохлу це гірко".