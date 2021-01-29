На 88 році життя помер народний артист СРСР Василь Лановий

У Москві у віці 87 років помер радянський і російський народний артист Василь Лановий. Він захворів на коронавірус, а після в нього настала клінічна - і потім біологічна смерть.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пишуть РосЗМІ із посиланням на його вдову Ірину Купченко.

Ланового називали "найкрасивішим артистом радянського кінематографа": у фільмах він здебільшого грав романтичних персонажів. Найвідомішими його роботами стала участь у фільмах "Війна і мир", "Анна Кареніна", "Офіцери", "Дні Турбіних", "Пурпурові вітрила", "Сімнадцять миттєвостей весни", "Три мушкетери" і "Смугастий рейс".

Батько і мати Ланового були українцями, але він сам народився вже в Москві, куди родина переїхала в 1931 році. Протягом усього життя актор всіляко підтримував радянську ідеологію і негативно ставився до незалежності України після розпаду Радянського Союзу.

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У 2014 році Лановий разом з іншими російськими діячами культури звернулися до чинного тоді президента України Віктора Януковича з відкритим листом. У ньому вони закликали "навести порядок в країні" і "заарештувати призвідників свавілля, винних у загибелі людей на Майдані".

Того ж року майже 100 артистів РФ, серед яких був і Лановий, підписали лист на підтримку позиції президента Росії Володимира Путіна "щодо України та Криму".

Висловлював артист і свою позицію з приводу Криму. За його словами, він "завжди вважав півострів російським". "Але раптом, коли там з'явилася українська мова, я змушений був переїхати в Сочі. Моя рідна мова – українська, я досі розмовляю українською, але поведінка людей стала зовсім іншою. Там було вже не до відпочинку", – процитували Ланового пропагандисти в РІА Новини.

У передмові до книги Дмитра Гордона "Від печалі до радості" артист писав: "Те, що сьогодні в українсько-російських відносинах відбувається, викликає в мені неймовірний біль: кілька років Україна смішить весь світ, і мені як хохлу це гірко".