Найманці РФ застосовували на Донбасі 120-мм міномети і гранатомети різних систем. За добу - 3 ворожі обстріли, втрат немає, - штаб ОС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресцентрі ОС у Facebook.
"Протягом минулої доби, 28 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню… Бойових втрат серед українських захисників немає", - йдеться в повідомленні
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік українських позицій з мінометів 120-мм калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Катеринівки противник вів вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У штабі наголосили, що на обстріли російсько-окупаційних військ наші воїни відкривали вогонь у відповідь.
"Від початку поточної доби, 29 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - зазначено у звіті.