Росія відмовляється надати ОБСЄ доступ в АРК, хоча всі ми знаємо, що Крим - це Україна, - глава місії США Остроєн

Росія відмовляється надати доступ моніторинговій місії ОБСЄ та іншим міжнародним організаціям в окупований РФ Крим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, про це під час свого виступу в Постійній раді ОБСЄ у Відні сказала тимчасова глава місії США Кортні Остроєн.

"Мандат СММ, взятий на себе Постійною радою, забезпечує місії "безпечний і надійний доступ на всю територію України"; всі ми знаємо, що Крим - це Україна", - сказала представниця США.

За її словами, попри те, що Росія перешкоджає в доступі СММ ОБСЄ в Крим, міжнародне співтовариство продовжує щотижня дізнаватися про політично вмотивовані арешти і переслідування на півострові.

"Минулого тижня українська організація "Крим SOS" опублікувала звіт, заснований на інтерв'ю деяких звільнених політв'язнів із Криму. У звіті задокументовані зловживання і умови утримання під вартою, яких зазначють політичні в'язні, зокрема побиття тюремними охоронцями, застосування електрошоку та інсценування страт", - сказала Кортні Остроєн.

За її словами, врегулювання ситуації в Україні має відбуватися відповідно до міжнародного права і з повагою суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом і Севастополем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму 109 осіб позбавлено волі за політичні погляди або релігію, - правозахисники

Представник Росії в ОБСЄ Олександр Лукашевич також виступав на цьому засіданні з доповіддю про ситуацію в Україні, при цьому Крим не згадувався.

Також російська сторона поки не відреагувала на заяви представника США.

У грудні 2020 року постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ зазначив, що людям, які проживають у Криму, потрібна міжнародна підтримка. До цього він закликав Росію допустити місію ОБСЄ у Крим.

При цьому представник Росії в ОБСЄ заявив, що російська сторона не сприймає заяви і вимоги щодо роботи моніторингової місії ОБСЄ в Криму, оскільки вважає півострів своєю територією.

Ще на початку липня Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, представляючи доповідь про стан прав людини в Криму, також повідомила, що на півострові продовжують застосовувати тортури та обмежувати свободу слова.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше стверджував, що розмови про порушення прав людини в анексованому Криму - це вигадка.