Пентагон переглядає низку останніх рішень Трампа, - Politico

Американське міністерство оборони припинило розгляд низки останніх призначень колишнього президента США Дональда Трампа в консультативну раду. Пентагон також розглядає скасування виведення військ із Німеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє видання Politico із посиланням на отриманий членами ради лист.

Призупинення розгляду запропонованих адміністрацією Трампа кандидатур поширюється тільки на тих, хто ще не склав присягу або не заповнив необхідні документи, зазначено в повідомленні.

Зокрема, можливості працювати в групах, консультанти міністра оборони, тимчасово позбавлені менеджер передвиборної кампанії Трампа в 2016 році Корі Левандовскі і колишній радник його передвиборного штабу Девід Боссі, зазначає Politico.

У Пентагоні планують оцінити рішення попередньої адміністрації США про виведення значної частини американських військовослужбовців з Німеччини.

Крім того, адміністрація нового президента США Джо Байдена запровадила тимчасову заборону на продаж американської зброї Саудівській Аравії та Об'єднаним Арабським Еміратам через перегляд низки угод, схвалених колишнім президентом Дональдом Трампом.

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Нагадаємо, адміністрація 45-го президента США Дональда Трампа в останні години свого правління погодила продаж 50 винищувачів F-35 і 18 безпілотників в ОАЕ. Байден планував переглянути ці домовленості.

Також РБК-Україна писало, що в липні 2020 року США схвалили продаж Японії понад 100 винищувачів F-35 та обладнання до них. Вартість контракту становила понад 20 млрд доларів.