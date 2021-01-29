За добу через COVID-19 в Україні померли 128 осіб, виявлено 5181 новий випадок, одужали - 11 310

В Україні станом на ранок п'ятниці, 29 січня, зафіксовано 5181 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"5181 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 218 дітей та 212 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1 916 осіб;

летальних випадків – 128;

одужало – 11 310 осіб;

здійснено тестувань за добу – 44 143 (зокрема методом ПЛР – 24 769, методом ІФА – 19 374).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 211 593 особи;

одужало – 1 003 341 особа;

летальних випадків – 22 479;

проведено ПЛР-тестувань – 6 209 089.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (440), у м. Київ (361), Івано-Франківській (356), Київській (326) та Вінницькій (238) областях", - розповів Степанов.









