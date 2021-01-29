За добу через COVID-19 в Україні померли 128 осіб, виявлено 5181 новий випадок, одужали - 11 310
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"5181 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 218 дітей та 212 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 916 осіб;
летальних випадків – 128;
одужало – 11 310 осіб;
здійснено тестувань за добу – 44 143 (зокрема методом ПЛР – 24 769, методом ІФА – 19 374).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 211 593 особи;
одужало – 1 003 341 особа;
летальних випадків – 22 479;
проведено ПЛР-тестувань – 6 209 089.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (440), у м. Київ (361), Івано-Франківській (356), Київській (326) та Вінницькій (238) областях", - розповів Степанов.