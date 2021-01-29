358 населених пунктів у семи областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Через ускладнення погодних умов знеструмлено 358 населених пунктів у семи областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Станом на 7 годину 29 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 358 населених пунктів у 7 областях, а саме: Миколаївська – 140, Одеська – 133, Кіровоградська – 38, Дніпропетровська – 19, Запорізька – 17, Херсонська – 6 та Київська – 5", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Також повідомляється, що 28 січня в Одеській області на автодорозі М-05 Київ – Одеса у зв’язку із сніговими переметами спричиненими поривчастим вітром виник затор з великогабаритних транспортних засобів на ділянці Знам’янка – Ревова у напрямку м. Київ (приблизно 300 автомобілів). Розчищено проїзд двох смуг у напрямку м. Одеса та забезпечено рух легкових автомобілів в обох напрямках. На цій ділянці працює 23 одиниці техніки та 34 рятувальники, з них від ДСНС 9 одиниць техніки та 20 рятувальників особового складу.

Всього з початку негоди підрозділами ДСНС проведено буксирування понад 900 одиниць автотранспортних засобів (з них 28 карет швидкої медичної допомоги, 25 автобусів) та надано допомогу понад 1 тис. 800 особам (з них 3 породіллі), розпилено та прибрано 69 повалених дерев, розчищено 750 км дорожнього покриття від снігу. Від ДСНС залучалося 912 рятувальників особового складу та 288 одиниць техніки.

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Станом на 7 ранку 29 січня за інформацією Служби автомобільних доріг транспортне сполучення на автомобільних дорогах державного та місцевого значення країни забезпечено, за винятком обмеження руху великовагових автотранспортних засобів та пасажирських автобусів на автомобільних дорогах державного значення М-15 Одеса – Рені та М-16 Одеса – Кучурган в Одеській області, а також М-13 Кропивницький – Платонове у Миколаївській області.

Для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України від Служби автомобільних доріг залучено понад 1 тис. 700 працівників та 1 тис. 480 одиниць техніки.

Координацію дій здійснюють штаби обласних державних адміністрацій та "Укравтодору".