За добу у світі виявили 601,2 тис. нових випадків COVID-19, померли 16,3 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 102 млн
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Станом на ранок 29 січня у світі зареєстрували 601 212 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 16 388 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 102 041 120 випадків інфікування, з них 601 212 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 201 044 особи, з них 16 388 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 73,8 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 22-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 10-ту.