"Слуга народу" Дубінський: Арахамія в останній момент перестав піднімати слухавку і не з'явився на ефір "1+1" обговорити моє виключення з фракції

"Слуга народу" Олександр Дубінський заявляє, що керівництво фракції боїться обговорювати його виключення з фракції, а також введення проти нього санкцій США.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп "СН" Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.

"Глава фракції "СН" Давид Арахамія в останній момент перестав піднімати слухавку і не з'явився на ефір 1 + 1 обговорити введені проти мене на підставі фейкового доносу соросят-пінчучат санкції і ганебні спроби продавити моє виключення з фракції шляхом анонімного голосування.

Я розумію, чому він не прийшов. І чому не прийшов його заступник Олександр Трухін.

Вони злякались. Їм нема чого сказати. Тому що я правий", - розповів Дубінський.

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Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.