Одночасне зараження двома штамами COVID-19 виявили в Бразилії

Дослідники з південної частини Бразилії заявили, що вони виявили пацієнтів, інфікованих двома різними штамами коронавірусу одночасно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Зазначається, що обом пацієнтам по 30 років. Вони були інфіковані в кінці листопада варіантом коронавірусу, ідентифікованим в Ріо, також відомим як лінія B.1.1.28, і одночасно дали позитивний результат на другий варіант вірусу.

У хворих легкі симптоми, з сухим кашлем в одному випадку і кашлем, болем в горлі і головним болем у другому. Їм не потрібна була госпіталізація.

Вчені зазначають, що співіснування двох штамів в одному організмі може прискорити мутації нових варіантів коронавірусу.

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