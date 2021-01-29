Зеленський у новому відео відзвітував про виконання передвиборчих обіцянок: Газ по 6,99 грн і доступна іпотека. Працюємо, щоб у ваших домівках було тепло, а в гаманцях - не було порожньо. ВIДЕО

"Я закликаю місцеву владу, до повноважень якої входять саме ці питання, поставитися до цього відповідально, з думкою в першу чергу про звичайних людей, пересічних українців", - підкреслив глава держави у відеозверненні.

Зеленський нагадав, що Кабінет міністрів встановив граничну ціну в 6,99 грн за 1 куб. м газу для побутових споживачів.

"Менше може бути, більше – ні, не може бути. Це стосується всього опалювального сезону. І це точно кінець планам деяких монополістів. Вони дуже хотіли, аби зросли три речі: тарифи, їхні власні кишені та невдоволення серед людей", – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави повідомив, що навесні всі газопостачальні компанії мають представити населенню річні продукти.

"Там має бути вигідна, фіксована ціна на весь рік. Щоб наші люди змогли планувати свій бюджет, бачили ціну і знали, що ніхто не вправі її неочікувано задирати", – сказав президент.

Він також нагадав, що уряд спростив доступ до субсидій, і більшість громадян може отримати їх одразу після заявки. На субсидії Кабінет міністрів виділить необхідні кошти.

"Загалом питання тарифів має бути проаналізовано та вирішено комплексно, за моїм дорученням уряд та НКРЕКП займаються зараз цим. Одним словом – працюємо, аби у ваших домівках було тепло, а у ваших гаманцях не було порожньо", – наголосив Володимир Зеленський.

Крім цього, він зазначив, що на цьому тижні була запущена доступна для українців іпотека під 7% річних.

"Ми обіцяли у програмі зробити все, щоб у молодих українських родин голова боліла лише від одного питання: що ж саме їм обрати – квартиру в місті чи заміський будиночок", – нагадав Зеленський.

"Вважаю, що це велика перемога. Коли дехто вам каже, що за його часів показники в країні були вищі, він у цьому сенсі не бреше. Бо ще два роки тому середня ставка іпотеки в Україні була 21%. Зараз буде сім. І вже цьогоріч українці – і, до речі, це стосується не лише молодих родин, а й усіх наших громадян, так от, уже цього року вони зможуть отримати доступну іпотеку на житло під 7%", – запевнив Володимир Зеленський.

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