У день мітингів на підтримку Навального в Москві закриють збройові магазини

У Москві в найближчі вихідні тимчасово припинять роботу кілька збройових магазинів - в зв'язку з майбутньою акцією на підтримку Олексія Навального в центрі міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський "Интерфакс".

Агентство опитало представників магазинів, які торгують зброєю і патронами, зокрема - "Арсенал", "Артеміда" і "Мисливець на Сколковського", і всі вони підтвердили цю інформацію.

Раніше телеграм-канал Baza повідомив, що розпорядження закрити збройові магазини розсилає по торгових мережах Росгвардія. У пресслужбі відомства це спростовують.

Нагадаємо, раніше штаб Олексія Навального анонсував нові акції протесту по всій Росії на неділю, 31 січня.

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Тижнем раніше в десятках міст Росії пройшли акції на підтримку Навального, під час яких відбулися зіткнення протестувальників зі співробітниками правоохоронних органів. Всього було затримано понад три з половиною тисячі учасників несанкціонованих мітингів і маніфестацій, з них майже півтори тисячі - в Москві.

Слідчий комітет Росії порушив понад двадцять кримінальних справ проти учасників акцій протесту. Їх звинувачують в застосуванні насильства до поліцейських, закликах до масових заворушень, хуліганстві, залученні неповнолітніх у протиправну діяльність, перекриття доріг, а також в порушенні санітарних правил. По всій країні проходять обшуки і арешти прихильників Навального.