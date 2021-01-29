Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях зменшилася до 27,8%: захворюваність в Україні перевищує норму вчетверо, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні показник захворюваності на коронавірус становить 169,7 на 100 тисяч населення. Це вчетверо вище за норму, яка становить 40 випадків захворювання.