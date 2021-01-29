Дробович про знесення пам'ятників: "Леніни - це вже радше екзотика в Україні"

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович розповів, чи був останнім пам'ятник Леніну, який знесли в Одеській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Украина 24".

"Буквально сьогодні я бачив пост одного з активістів, здається, вони виявили ще одного "останнього Леніна", тому Леніни - це вже радше екзотика в Україні, принаймні на підконтрольній уряду території", - заявив чиновник.

Водночас, за словами Дробовича, якщо відкинути іронію, то насправді немає ніякого остаточного реєстру.

"Є багато активістів із різних областей, які в тому числі і нам пишуть - вони виявляють якісь пам'ятники, меморіальні дошки, пов'язані з комуністичним режимом. І в принципі облік якраз ведеться по тому, що було демонтовано, перейменовано, змінено або девізуалізовано. Якогось реєстру попереднього немає. те, що мало художню цінність або монументальну, було в реєстрах держави, а третьосортний штампований Ленін, який десь у дворі заводу якогось стоїть, то таких реєстрів немає", - зазначив Дробович.

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Раніше повідомлялося, що в селі Старі Трояни на Одещині невідомі зіштовхнули з постаменту останній в Україні пам'ятник Леніну.