Новини

Кремінь про скасування нового українського правопису: Кабмін має рішуче відреагувати і залізобетонно довести свою чітку позицію

11 09760
Кремінь про скасування нового українського правопису: Кабмін має рішуче відреагувати і залізобетонно довести свою чітку позицію
Уповноважений щодо захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що сприятиме посиленню позиції Кабінету Міністрів щодо захисту державної мови.

Про це Кремінь заявив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Вважаю, що уряд має рішуче відреагувати та оскаржити відповідне рішення в апеляційній інстанції та залізобетонно довести свою чітку позицію. Як Уповноважений із захисту державної мови всіляко сприятиму посиленню кремезної позиції уряду щодо захисту державної мови", - наголосив мовний омбудсмен.

Раніше повідомлялося, що Окружний адмінсуд Києва скасував новий український правопис.

Пізніше стало відомо, що новий український правопис скасували за позовом херсонської 7-класниці - сестри дружини адвоката Мангера Ільченка.

Нагадаємо, 22 травня 2019 року Кабмін схвалив нову редакцію українського правопису. Міністерство освіти і науки України рекомендувало застосовувати норми і правила нової редакції правопису з 3 червня 2019 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий український правопис скасували за позовом херсонської 7-класниці - сестри дружини адвоката Мангера Ільченка

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Біле Пальто
    Мову захищати треба, а дурню зі зміною правопису- ні.
  • злой крот
    Треба закон про позбавлення Українського Громадянства,за антиукраїнські дії.
  • Андерсен a4cbf7de
    Такое решение может принимать только министерство образования и науки. И при чем тут верховный суд... Они что и в грамматику уже влазят со своими хотелками. Это дело ученых и системы образования и более никого. Если есть какие то нюансы требующие изучения и изменения то это должны решать там, а не кто то еще. Но у нас все так.. со странностями.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини