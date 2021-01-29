Мої вітання народу і співчуття окремим партіям. Відтепер важливі рішення зможуть ухвалювати всі громадяни, а не тільки політики. Закон про скорочення Ради на черзі, - Зеленський

Прийнятий Верховною Радою закон "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" надає можливість всім громадянам України ухвалювати важливі рішення, що стосуються життєдіяльності країни.

У свою чергу політики втрачають частину впливу, тому і критикують цей закон. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму влозі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Якщо помітили, то це вже певна закономірність: якщо суспільство щось підтримує, а політики проти – значить, у політиків щось хочуть забрати. Так було, коли ми скасували депутатську недоторканність, так сталося й тепер. Для декого це катастрофа, бо тепер важливі рішення зможуть приймати не вони, а всі громадяни України на референдумі", – сказав Зеленський.

Він нагадав, що ухвалення закону про референдум було серед пунктів його передвиборчої програми.

"Ми це обіцяли – ми це зробили. Мої вітання народу України, мої співчуття окремим партіям", – зазначив Президент.

Глава держави додав, що деякі депутати висловлювалися проти цього закону, однак нині змінили свою позицію. Володимир Зеленський також висловив сподівання, що в майбутньому народних обранців, які швидко "перевзуваються", буде менше.

"І взагалі, що депутатів буде менше: не 450, а 300. Цей закон, до речі, на черзі, ми також це обіцяли й повинні це зробити. До речі, щоб депутатів стало 300, потрібно 300 голосів", – сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський у новому відео відзвітував про виконання передвиборчих обіцянок: Газ по 6,99 грн і доступна іпотека. Працюємо, щоб у ваших домівках було тепло, а в гаманцях - не було порожньо. ВIДЕО

"Цікаво, хто приєднається до фракції "Слуга Народу", щоб це рішення стало можливим?" – запитав Глава держави і закликав громадян уважно стежити за поіменним голосуванням за цей закон.

Крім того, Президент нагадав, що цього тижня парламент ухвалив чимало інших важливих документів. Зокрема, закон про Бюро економічної безпеки та в першому читанні – щодо реформування Служби безпеки України. Володимир Зеленський подякував депутатам за їхню підтримку.

"Це були важливі пункти моєї передвиборчої програми. Ми обіцяли, що СБУ не буде займатися економікою. Ми обіцяли, що СБУ не буде "кошмарити" бізнес та підприємців. А отже, знову: ми це обіцяли – ми це зробили", – наголосив він.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, сьогодні Зеленський записав нове відеозвернення до українців, в якому відзвітував про виконання передвиборчих обіцянок.

Нагадаємо, 26 січня Рада підтримала законопроєкт про референдум.