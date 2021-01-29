COVID-19: Португалія обмежила виїзд громадян із країни

Уряд Португалії продовжив чинні обмеження в рамках коронавірусного локдауну і запровадив нові, серед яких обмеження виїзду за кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на видання Publico.

"Кількість нових випадків продовжує збільшуватися, ситуація дуже серйозна. Сьогодні кількість заражень дуже висока, як і кількість смертей. За останні кілька днів спостерігається збільшення кількості госпіталізацій, збільшення кількості смертей", - заявила міністерка Кабінету міністрів Маріана Віейра да Сілва.

За її словами, на додачу до чинного локдауну на наступні 15 днів буде запроваджено ще більше обмежень.

Не маючи можливості відкрити школи для очних занять, уряд вирішив повернутися до онлайн-навчання з 8 лютого. У цей день учні почнуть відвідувати уроки вдома після 15 днів перерви у навчанні та не матимуть карнавальних канікул, які були заплановані на 15, 16 та 17 лютого.

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Крім того, уряд Португалії вирішив істотно обмежити виїзд за межі країни.

Було схвалено обмеження виїзду громадян Португалії за межі континентальної території будь-якими способами, а саме автомобільним, залізничним, повітряним, річковим або морським транспортом, за винятком таких, як подорожі за станом здоров'я або з професійних причин.

Раніше стала відомо, що Німеччина включить Португалію в список країн, в’їзд з яких заборонений через поширення більш заразного варіанту коронавірусу.

У Португалії за останню добу зареєстровано ще 303 випадки смерті, пов'язані з коронавірусом, що є новим максимумом з початку пандемії.

Уряд країни називає ситуацію вкрай серйозною, оскільки система охорони здоров’я вже практично не справляється з навантаженням. В числі нових заходів, оголошених урядом, також дозвіл наймати лікарів і медсестер з-за кордону терміном максимум на рік.