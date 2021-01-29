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Військовослужбовця Нацгвардії судитимуть за держзраду, - Офіс Генпрокурора

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Військовослужбовця Нацгвардії судитимуть за держзраду, - Офіс Генпрокурора
Офіс Генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця за фактом державної зради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГП.

Розслідуванням встановлено, що військовослужбовець однієї з частин Національної гвардії України умисно, на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та обороноздатності держаної безпеки України надавав представникам іноземної спецслужби інформацію щодо перебування на території військового об’єкта іноземних представників, місцезнаходження та руху транспортних засобів, а також функціональних обов’язків командного складу підрозділу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління СБУ.

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Топ коментарі

  • Василь Довганенко 7230397a
    А Зє з компашкою коли будуть? Чи коли після коміків до влади прийдуть гоміки?
  • Yakov Nemo
    А когда Зеленского будут судить за гос измену ?😡😡😡
  • neverlok lok
    250 000 камер видеонаблюдения в Москве сделали свое дело ..Нашли чеченца который сам в рукопашную метелил толпу ОмонаВоеннослужащего Нацгвардии будут судить за госизмену, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 5272
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