Військовослужбовця Нацгвардії судитимуть за держзраду, - Офіс Генпрокурора

Офіс Генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця за фактом державної зради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГП.

Розслідуванням встановлено, що військовослужбовець однієї з частин Національної гвардії України умисно, на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та обороноздатності держаної безпеки України надавав представникам іноземної спецслужби інформацію щодо перебування на території військового об’єкта іноземних представників, місцезнаходження та руху транспортних засобів, а також функціональних обов’язків командного складу підрозділу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління СБУ.

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