У 20 областях і Києві проведено перевірку приватних організацій, що надають соцпослуги, - Лазебна

Влада вже провела перевірку організацій недержавної форми власності, які надають соціальні послуги в 20 областях і Києві.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна в ході години запитань до уряду.

"Станом на кінець вчорашнього дня проведена робота з виявлення і перевірки надавачів соціальних послуг - організацій недержавної форми в 20 областях і Києві. Інформацію ще не надали Закарпатська, Запорізька, Київська та Одеська області", - зазначила глава міністерства.

За словами міністерки, в регіонах, де вже пройшла перевірка, виявлено 334 організації недержавної форми власності, які надають соціальні послуги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після пожежі в нелегальному будинку для літніх людей у Харкові Кабмін створив Реєстр постачальників та отримувачів соцпослуг

Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ятьох осіб вдалося врятувати. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.

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Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку для літніх людей, де сталася пожежа з 15 жертвами. Нині вже четверо затриманих.

За даними слідства, перевіряються три основні версії події.

У ДСНС зазначили, що пожежу в будинку для літніх людей у Харкові кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня.

Нагадаємо, що раніше суд взяв під варту на 60 діб без права внесення застави всіхчотирьохпідозрюваних у справі про пожежу в будинку для літніх людей в Харкові.

25 січня кількість жертв пожежі в будинку для літніх людей у Харкові збільшилася до 16 осіб.