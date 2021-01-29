СБУ не бачить підстав порушувати справу проти російського пропагандиста Корчевникова, який називав українців фашистами, - нардеп "ЄС" Гончаренко. ДОКУМЕНТ
Про це повідомив нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
"Нових обставин вчинення злочину за статтею 110 ККУ не встановлено, повідомлення про підозру не здійснювалося, йдеться в офіційній відповіді на моє депутатське звернення.
Нагадаю, у квітні минулого року, СБУ закрила кримінальну справу проти Корчевникова, який відвідував окупований Крим, за незаконний перетин кордону.
Як наслідок, в жовтні Корчевников мав нахабство приїхати в Київ. Завдяки моєму зверненню, українські прикордонники видворили його і на три роки заборонили в'їзд в Україну.
Однак, дуже дивно, що наші спецслужби не бачать в діяльності Корчевникова складу злочину після всіх його заяв про "фашистів" і "хунту". Пропагандисти ― такі ж агресори, тільки на інформаційному фронті. Не можна закривати очі на їхню злочинну діяльність!" - розповів Гончаренко.