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Передачі полонених з ОРДЛО не буде, є лише режим обміну на рівні держави, - Кравчук

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Передачі полонених з ОРДЛО не буде, є лише режим обміну на рівні держави, - Кравчук
Односторонньої передачі полонених з окупованого Донбасу не буде. Домовлятися можна лише на рівні держави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Леонід Кравчук заявив в ефірі "Апостроф TV".

"Жодного обміну не було і в такому режимі, як запропоновано, не буде. Є усталений випробуваний роками режим обміну. ​​І це робиться на рівні держави, а не на рівні приватних осіб", - підкреслив глава української делегації в ТКГ.

Кравчук розповів, що в день передбачуваної передачі полонених він приїхав в аеропорт "Жуляни", щоб їх зустріти, однак стало відомо, що літак з українськими громадянами не вилетів з Росії.

"Не було кому пояснювати (причину скасування передачі полонених. - Ред.), тому що ОРДЛО і Медведчук ... чому не можна було зателефонувати і сказати "ось така ситуація, давайте ми по-людськи вирішимо це питання". Ніхто нікого не попереджав, списків ніхто нікому не передавав. Хто ці люди? Як вони потрапили в Ростов-на-Дону? Ніхто не знає", - зазначив Кравчук.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ поширили інформацію про те, що частина незаконно утримуваних в ОРДЛО українців будуть в односторонньому порядку передані українській стороні "за посередництва Віктора Медведчука".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Процес обміну полоненими заблоковано, окупанти починають торгувати живими людьми, - Кравчук

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Топ коментарі

  • Візор Гук
    будь-які домовленості з рашапідами не варті і клаптя паперу на яких розписані. і про це весь світ добре памятає, так ні, кремлівські покидьки всеодно перідично це підтверджують.
  • Sergii Ustim
    Блин ребята, а они там хорошо устроились, развели демагогию за наши деньги, а на выхлопе ноль без палки. Долбодятлы, все что нужно было от вас кацапам они получили, цемаха, спецназовцев своих и омоновцев, взамен отдали вам таксистов, сосите ноги...
  • Cтарий Кінь
    Ясно поки що одне, реальних борців кацапи не збираються обмінювати. Особливо під час піар акцій своїх манкуртів.
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