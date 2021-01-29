Українці під Крутами по суті виконували те саме завдання, що і зараз воїни під Мар'їнкою. Загроза однакова, - Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Пам’ять загиблих ушанували хвилиною мовчання. Після цього пролунав Державний гімн України. Воїни почесної варти відсалютували з особистої зброї та пройшли урочистим маршем біля пам’ятного хреста.
Також Президент встановив лампаду до могил Героя України Олександра Клітинського, який загинув у Будинку профспілок під час Революції Гідності, та загиблого у боях за Іловайськ кавалера ордена Данила Галицького Маркіяна Паславського.
"Для України тепер і понад сто років тому загроза однакова. Захисники держави виконували в бою під Крутами по суті те саме завдання, що й нині військові під Мар'їнкою. Хоча умови неоднакові – ми ж тепер справді міцніші. Наші мрії вже трохи інші, бо маємо багато з того, про що у 1918-му попередні покоління й думати не сміли", – сказав глава держави.
Президент закликав і сьогодні, під час політичних протистоянь, не забувати про честь і щирість, з якими захищали й захищають українці свою державу – чи то під Крутами, чи на Донбасі. Також Володимир Зеленський взяв участь у молебні у церкві Святого Миколая на Аскольдовій могилі.
У церемонії також взяли участь голова Верховної Ради Дмитро Разумков, прем'єр-міністр Денис Шмигаль і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.