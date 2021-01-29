Українці під Крутами по суті виконували те саме завдання, що і зараз воїни під Мар'їнкою. Загроза однакова, - Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам'яті Героїв Крут. Глава держави поклав квіти до пам'ятного хреста Героям Крут на Аскольдовій могилі в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Пам’ять загиблих ушанували хвилиною мовчання. Після цього пролунав Державний гімн України. Воїни почесної варти відсалютували з особистої зброї та пройшли урочистим маршем біля пам’ятного хреста.

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Також Президент встановив лампаду до могил Героя України Олександра Клітинського, який загинув у Будинку профспілок під час Революції Гідності, та загиблого у боях за Іловайськ кавалера ордена Данила Галицького Маркіяна Паславського.

"Для України тепер і понад сто років тому загроза однакова. Захисники держави виконували в бою під Крутами по суті те саме завдання, що й нині військові під Мар'їнкою. Хоча умови неоднакові – ми ж тепер справді міцніші. Наші мрії вже трохи інші, бо маємо багато з того, про що у 1918-му попередні покоління й думати не сміли", – сказав глава держави.

Президент закликав і сьогодні, під час політичних протистоянь, не забувати про честь і щирість, з якими захищали й захищають українці свою державу – чи то під Крутами, чи на Донбасі. Також Володимир Зеленський взяв участь у молебні у церкві Святого Миколая на Аскольдовій могилі.

У церемонії також взяли участь голова Верховної Ради Дмитро Разумков, прем'єр-міністр Денис Шмигаль і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.











