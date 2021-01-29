У ЗСУ зафіксовано 43-й летальний випадок від COVID-19, за добу виявили 45 інфікованих, - командування Медсил

За минулу добу в ЗСУ виявили 45 випадків COVID-19, помер працівник ЗС України.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил, інформує Цензор.НЕТ.

У Збройних силах України зареєстровано 43 летальний випадок від ускладнень, викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19. Працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні у Львівському обласному госпіталі ветеранів війни та репресованих ім. Юрія Липи м. Винники. Позитивний ПЛР-тест від 18.01.2021. Попри проведену терапію, стан здоров'я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали.

За минулу добу виявили 45 нових випадків захворювання на COVID-19. До закладів охорони здоров'я госпіталізовано 9 осіб. Стан здоров'я хворих задовільний.

Всього в ЗСУ на COVID-19 нині хворіє 708 осіб. На ізоляції (зокрема самоізоляції) перебуває 138 осіб.

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