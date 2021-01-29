Голосування за виключення Дубінського зі "Слуги народу" триває, висловились 60% нардепів, - Кравчук

У фракції "Слуга народу" голосування за можливе виключення із фракції Олександра Дубінського відбуватиметься впродовж доби.

Про це розповіла у коментарі журналістам заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"У додатку триває голосування, воно має відбутись протягом доби. Зараз не ясно картини загалом, а лише, що проголосували 60% депутатів фракції", - сказала Кравчук.

За словами Кравчук, голосування відбувається за три варіанти розвитку подій із Дубінським: підтримати його, виключити із фракції, чи позбавити посади заступника голови фінансового комітету.

"Зараз є три варіанти, коли ми зрозуміємо, який із цих варіантів має підтримку, ми будемо обговорювати як рухатись далі", - сказала нардепка.

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Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.