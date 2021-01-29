Лукашенко пояснив, чому влаштував "таємну інавгурацію": "Я вчинив, як зумів"
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by, про це він заявив на зустрічі зі студентами БГУ.
"Мені напередодні приходить голова комітету, на стіл документи: хочуть влаштувати провокацію з депутатами. Вони знали, інавгурація, на автобусах депутати. Закинути коктейль Молотова в автобус, розбивши вікно. Ніхто б не говорив про інавгурацію. Усі б говорили, що там спалили депутатів. А у що б це вилилося?! І як мені треба було вчинити? Я вчинив, як зумів", - цитує Лукашенка телеграм-канал "Пул Першого".
Нагадаємо, шоста інавгурація Лукашенка відбулася в Палаці незалежності 23 вересня. Дата і час проведення заходу до останнього моменту тримали в таємниці. Її не транслювали в прямому ефірі, на церемонії не були присутні іноземні делегації, дипломати, представники церкви.
Як пізніше оголосили офіційні джерела, на захід було запрошено приблизно 700 гостей - чиновники, депутати, бізнесмени, артисти і спортсмени.
Сам Лукашенко через добу заявив, що із заходу таємниці не робив, а кого на нього запрошувати - це суверенне право Білорусі.
"Ми як відчували, що нам можуть дорікнути в якійсь конспірології. Ми проїхали по всьому місту, люди це бачили. Тому жодної таємниці немає. І я не надаю інавгурації нинішнього Президента, це не перша моя інавгурація, якогось такого великого фантомного значення. Звичайна робоча ситуація", - заявив Лукашенко на зустрічі з китайським послом.
Він також заявив, що галас підняли для того, "щоб підігріти протестний так званий настрій. Щоб більше вивалило на вулицю людей, як зазвичай у суботу, неділю. Ось для чого їм це треба".
Багато країн Євросоюзу, а також США і Канада, заявили, що не визнають Лукашенка легітимним президентом Білорусі, попри інавгурацію.