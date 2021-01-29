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Питання про приєднання Донбасу до РФ на порядку денному не стоїть, - Пєсков

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Питання про приєднання Донбасу до РФ на порядку денному не стоїть, - Пєсков
Російська Федерація не планує включати до свого складу окупований Донбас. Це питання не стоїть на порядку денному.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Зокрема, він прокоментував заклик російської пропагандистки Маргарити Симоньян включити окуповані частини Донецької і Луганської областей до складу Росії.

"Маргарита Симоньян є медіаменеджером і журналістом. Вона жодним чином не може бути виразником офіційної позиції Російської Федерації. Таке питання на порядку денному не стоїть", - заявив Пєсков.

Як повідомлялося раніше, вчора російська пропагандистка Маргарита Симоньян закликала включити Донбас до складу РФ.

Читайте також: Російська пропагандистка Симоньян: "Росія-матушка, забери Донбас додому"

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Топ коментарі

  • Роман с камнем
    Значит все таки стоит ....
  • Роман с камнем
    туалетний йоршик завжди бреше.
  • Прощай немытая раССея
    Агитбригада наобещала холопам и поехала домой - какое-то время опять будут верить в "светлое будущее"... Вопрос о присоединении Донбасса к РФ на повестке дня не стоит, - Песков - Цензор.НЕТ 2478
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