Шмигаль закликав Раду прийняти сьогодні за процедурою ad hoc законопроєкт про компенсацію витрат на електроопалення

Глава уряду Денис Шмигаль просить Верховну Раду розглянути питання компенсації витрат на електроопалення в зв'язку з підвищенням тарифів на електроенергію на сьогоднішньому засіданні за процедурою ad hoc.

"Зараз у парламенті перебуває проєкт закону щодо надання пільг населенню, яке має електроопалення. Він пройшов бюджетний комітет, і я буду просити парламент прийняти його вже сьогодні за процедурою ad hoc, якщо це можливо", - сказав Шмигаль у ході години запитань до уряду в Раді в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому прем'єр зазначив, що відшкодування витрат передбачається здійснити з бюджетної статті "виплата пільг і субсидій", на яку закладено 36,6 млрд грн.

За його прогнозними розрахунками, цих коштів вистачає для забезпечення всіх пільг і субсидій, необхідних в поточному році.

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Згідно з інформацією на сайті Ради, в п'ятницю зареєстрований законопроєкт №4672 авторства групи народних депутатів, в тому числі глави енергокомітету Ради Андрія Геруса (фракція "Слуга народу"). Документ передбачає виділення з Держбюджету-2021 на компенсацію у зв'язку з підвищенням тарифів на електроенергію в будинках з електроопаленням 1,4 млрд грн в рамках статті з виплати пільг і субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

Відповідно до законопроєкту, Кабінет міністрів повинен в тижневий термін після публікації закону визначити порядок надання таких компенсацій.