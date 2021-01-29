Арестович про доктрину "Русского Донбасса": Це прямий підрив мінських і нормандських угод
Про це в Facebook заявив радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, доктрина була презентована як "ідеологічне обґрунтування культури і цінностей "русского мира" як об'єднуючого початку Росії і Донбасу". У цьому "документі" самопроголошені утворення на окупованих територіях називають нібито російськими національними державами.
Арестович зазначає, що в доктрині спочатку говориться про необхідність захоплення всієї території Донецької та Луганської областей з подальшою ліквідацією України і створення на її території російської держави-наступника.
"Якщо повернутися від ідеології до сьогоднішньої політичної практиці, то доктрина "Русского мира / Донбассу", з документально оформленою метою ліквідації України - це прямий, пряміше нікуди, підрив мінських і всього іншого пулу нормандських угод", - додав Арестович.
На його думку, "росіяни - це ми, русичі, Русь зібралася навколо Києва, сьогодні має форму історичної України".
"Київ - центр Русі і її справжній наступник як і раніше чекає окуповані Ордою території назад додому, в Русь.
Чекає і повертає.
"Донбас", "Східна і Західна Україна" - це психолінгвістичні конструкти Кремля, використовувані проти нас, як ідеологічну зброю.
Уникайте цих виразів.
Немає ніякого "Донбасу". Є Луганська і Донецька області України.
Немає ніякої Західної України або Східної, подібні конструкти застосовуються до окремих держав: "Західна та Східна Німеччини", "Північна і Південна Кореї".
Є "схід України" і "захід України", якщо вже хочеться розглядати Україну географічно", - резюмував Арестович.