Рада заснувала премії 100 тис. грн для найкращих учасників ЗНО

Верховна Рада заснувала іменні премії в розмірі 100 тис. грн для учасників зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з найвищими результатами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідний проєкт постанови № 4559 "Про премії Верховної Ради України для найкращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, отриманих на основі повної загальної середньої освіти" в цілому підтримали 312 народних депутатів на пленарному засіданні в п'ятницю.

Документ передбачає запровадження з 2021 року тридцяти премій Верховної Ради для найкращих учасників ЗНО. Розмір однієї премії становитиме 100 тис. грн.

Премія щорічно присуджуватиметься учасникам ЗНО, які здали тести із чотирьох і більше навчальних предметів, загальна сума яких становить щонайменше 790 балів, зокрема 200 балів з кожного з цих предметів. Водночас претенденти на премію Верховної Ради мають бути зараховані в поточному році до вищих навчальних закладів України та підписати з ними контракти.

Згідно з постановою, комітет з питань освіти, науки та інновацій вносить кандидатури претендентів премії в Раду до 1 листопада кожного року. Парламент щорічно до 31 грудня ухвалює постанову про присудження премії за відповідний рік.

Постанова набуває чинності з дня її ухвалення та застосовується з 2021 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін схвалив проєкт указу президента про запровадження щорічної премії в 5 тис. грн учасникам зовнішнього незалежного оцінювання з найвищим результатом.

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