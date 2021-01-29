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Комітет Ради підтримав поправки "ЄС" про заборону російської вакцини в Україні, - Сюмар

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Комітет Ради підтримав поправки "ЄС" про заборону російської вакцини в Україні, - Сюмар
Правки "Європейської Солідарності" щодо швидкої реєстрації вакцини проти коронавірусу були враховані комітетом з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це повідомила нардепка Вікторія Сюмар.

"Законопроєкт про екстрену реєстрацію вакцин. Вчора це був закон про можливість реєструвати будь-які експериментальні ліки. Зараз ми обмежили це виключно вакцинами проти COVID-19", - зазначила нардепка.

Крім цього, на засіданні комітету була врахована поправка "Європейської Солідарності" про заборону російської вакцини в Україні.

"️І головне - комітет врахував нашу поправку - заборонити в Україні вакцини, розроблені країною агресором. SputnikV та Росія не ставитимуть свої сумнівні експерименти на українцях", - зазначила Сюмар.

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Топ коментарі

  • Агамемнон
    Ваторылых , наоборот, нужно этой отравой прививать принудительно... Комитет Рады поддержал поправки "ЕС" о запрете российской вакцины в Украине, - Сюмар - Цензор.НЕТ 4891
  • Sergii Ustim
    Имейте в виду, в Европе и по всему миру готовятся паспорта вакцинирования, которые позволят людям перемещаться, вот почему кацапы из штанов выпрыгивают со своей вакциной, которая проверку не прошла, толкают ее везде забыв про собственный нирид, и нас тоже пытаются использовать в этой игре.
  • Sergii Ustim
    Не твое дело, уколись спутником и успокойся...
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