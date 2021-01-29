Комітет Ради підтримав поправки "ЄС" про заборону російської вакцини в Україні, - Сюмар

Правки "Європейської Солідарності" щодо швидкої реєстрації вакцини проти коронавірусу були враховані комітетом з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це повідомила нардепка Вікторія Сюмар.

"Законопроєкт про екстрену реєстрацію вакцин. Вчора це був закон про можливість реєструвати будь-які експериментальні ліки. Зараз ми обмежили це виключно вакцинами проти COVID-19", - зазначила нардепка.

Крім цього, на засіданні комітету була врахована поправка "Європейської Солідарності" про заборону російської вакцини в Україні.

"️І головне - комітет врахував нашу поправку - заборонити в Україні вакцини, розроблені країною агресором. SputnikV та Росія не ставитимуть свої сумнівні експерименти на українцях", - зазначила Сюмар.

Також читайте: Сюмар про рейтинг КМІС: Намальований під коаліцію з ОПЗЖ і "Батьківщиною", щоб завести в Україну російський газ