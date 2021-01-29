Співробітники ОМОНу обшукують редакції двох білоруських ЗМІ

До редакцій двох гродненських медіа - Hrodna.life та Newgrodno.by - прийшли співробітники силових структур, редакції звинувачуються в зберіганні екстремістської продукції.

"Просто зараз співробітниками Ленінського РВВС за підтримки бійців ОМОН проводяться огляди редакційних приміщень Hrodna.life і Newgrodno.by, вилучення оргтехніки обох редакцій для її подальшого направлення на експертизи", - повідомили в п'ятницю в УВС Гродненського облвиконкому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Щодо цих редакцій розпочато адміністративний процес.

В УВС заявили, нібито в ході моніторингу "виявлено факти зберігання ресурсами Hrodna.life і Newgrodno.by продукції, визнаної екстремістською".

"Йдеться про зберігання матеріалів одного телеграм-каналу, який у жовтні і листопаді 2020 року судом Центрального району м. Мінська визнаний екстремістським", - йдеться в повідомленні.

В обласній міліції зазначили, що матеріали перебували у вільному доступі, а редакції мали достатньо часу для приведення своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства. Там підкреслили, що обидва ресурси висвітлювали визнання матеріалів цього телеграм-каналу екстремістськими.