У Києві працює 33 приватні "пансіонати" для літніх людей, щодо дев'яти вже порушено кримінальні провадження, - Кличко
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.
"Ми постійно перевіряємо комунальні будинки для людей похилого віку і всі соціальні установи міста. Після трагедії, що сталася у Харкові, дали доручення перевірити, чи працюють у Києві подібні приватні заклади для людей похилого віку. Міжвідомчі робочі групи, до яких увійшли представники поліції, ДСНС та департаменту соціальної політики КМДА, на сьогодні виявили в столиці 33 приватних так званих "пансіонати для літніх людей" та реабілітаційних центрів. Стосовно 9 з них вже відкрили кримінальні провадження. І перевірки в столиці тривають", - повідомив Кличко.
Він зазначив, що сьогодні міська влада, фактично, не може впливати на діяльність таких приватних установ. Оскільки законодавчо це питання не врегульоване.
"Я переконаний, що контроль за якістю послуг людям похилого віку в приватних установах повинен бути у місцевої влади. Від цього залежить безпека людей і їх життя, - підкреслив мер Києва. - Місто підтримує розвиток приватного сектору, але виключно, якщо він працює в правовому полі. Тому органи місцевого самоврядування, ДСНС та правоохоронні органи повинні мати право здійснювати контроль та нагляд за діяльністю приватних закладів для літніх людей. - Щоб не допустити трагедій у майбутньому. І я закликаю депутатів Верховної Ради, Кабінет Міністрів, прискорити розробку і впровадження норм та критеріїв надання послуг такими закладами, щоб був законодавчий контроль за їх діяльністю", - наголосив Віталій Кличко.
Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ятьох осіб вдалося врятувати. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.
Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку для літніх людей, де сталася пожежа з 15 жертвами. Нині вже четверо затриманих.
За даними слідства, перевіряються три основні версії події.
У ДСНС зазначили, що пожежу в будинку для літніх людей у Харкові кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня.
Нагадаємо, що раніше суд взяв під варту на 60 діб без права внесення заставивсіхчотирьохпідозрюваних у справі про пожежу в будинку для літніх людей в Харкові.
25 січня кількість жертв пожежі в будинку для літніх людей у Харкові збільшилася до 16 осіб.