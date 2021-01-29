У Києві працює 33 приватні "пансіонати" для літніх людей, щодо дев'яти вже порушено кримінальні провадження, - Кличко

У Києві тривають перевірки приватних "пансіонатів" для літніх людей. Кримінальні справи вже порушили щодо дев'яти таких закладів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

"Ми постійно перевіряємо комунальні будинки для людей похилого віку і всі соціальні установи міста. Після трагедії, що сталася у Харкові, дали доручення перевірити, чи працюють у Києві подібні приватні заклади для людей похилого віку. Міжвідомчі робочі групи, до яких увійшли представники поліції, ДСНС та департаменту соціальної політики КМДА, на сьогодні виявили в столиці 33 приватних так званих "пансіонати для літніх людей" та реабілітаційних центрів. Стосовно 9 з них вже відкрили кримінальні провадження. І перевірки в столиці тривають", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що сьогодні міська влада, фактично, не може впливати на діяльність таких приватних установ. Оскільки законодавчо це питання не врегульоване.

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"Я переконаний, що контроль за якістю послуг людям похилого віку в приватних установах повинен бути у місцевої влади. Від цього залежить безпека людей і їх життя, - підкреслив мер Києва. - Місто підтримує розвиток приватного сектору, але виключно, якщо він працює в правовому полі. Тому органи місцевого самоврядування, ДСНС та правоохоронні органи повинні мати право здійснювати контроль та нагляд за діяльністю приватних закладів для літніх людей. - Щоб не допустити трагедій у майбутньому. І я закликаю депутатів Верховної Ради, Кабінет Міністрів, прискорити розробку і впровадження норм та критеріїв надання послуг такими закладами, щоб був законодавчий контроль за їх діяльністю", - наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ятьох осіб вдалося врятувати. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.

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Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку для літніх людей, де сталася пожежа з 15 жертвами. Нині вже четверо затриманих.

За даними слідства, перевіряються три основні версії події.

У ДСНС зазначили, що пожежу в будинку для літніх людей у Харкові кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня.

Нагадаємо, що раніше суд взяв під варту на 60 діб без права внесення заставивсіхчотирьохпідозрюваних у справі про пожежу в будинку для літніх людей в Харкові.

25 січня кількість жертв пожежі в будинку для літніх людей у Харкові збільшилася до 16 осіб.