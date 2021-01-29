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Вакцинація проти коронавірусу в Україні почнеться в районі 15 лютого, - Ляшко

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Вакцинація проти коронавірусу в Україні почнеться в районі 15 лютого, - Ляшко
В Україні вакцинація від коронавірусу може початися з 15 лютого. Зараз це питання на етапі затвердження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю BBC.

"Можемо сказати, що в районі 15 лютого. Десь так. Можливо і пізніше. Багато процесів на етапі узгодження", - заявив він.

За його словами, скасувати початок вакцинації можуть тільки в разі форсмажорних обставин.

"Наприклад, не відпустять партію, партія потрапить у ДТП, літак не вилетить через негоду. Якщо ми не отримаємо в лютому вакцину, то тільки через такі-от речі. Я більш ніж упевнений, що в лютому почнеться кампанія з імунопрофілактики проти коронавірусу", - сказав Ляшко.

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При цьому санлікар не відповів, яким саме препаратом почнуть вакцинацію.

"Питання в тому, яка вакцина приїде першою. Та, яка може бути виділена в рамках COVAX, яка передається Україні безкоштовно. Або та, яку Україна законтрактувала за бюджетні кошти", - додав Ляшко.

Топ коментарі

  • Nataliia Radchenko
    А це район у КиєвІ , в 95 кварталі?
  • wake up-UA
    Вакцинация от коронавируса в Украине начнется в районе 15 февраля, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6033
  • Стівен Стрибай
    Вакцинация от коронавируса в Украине начнется в районе 15 февраля 2023 года Вакцинация от коронавируса в Украине начнется в районе 15 февраля, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2357
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