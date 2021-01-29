Окупанти з початку доби порушили режим припинення вогню біля Авдіївки та Опитного, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська з початку доби двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед особового складу ООС немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

З початку поточної доби, станом на 12:00 було зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню на Донецькому напрямку. Так, вранці, противник здійснив неприцільні постріли з ручного протитанкового і підствольного гранатомета в районі населеного пункту Авдіївка. А поблизу Опитного здійснив 4 постріли з підствольного гранатомета.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Також читайте: Найманці РФ застосовували на Донбасі 120-мм міномети і гранатомети різних систем. За добу - 3 ворожі обстріли, втрат немає, - штаб ОС