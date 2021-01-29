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Це частина соціальної справедливості, - Зеленський вітає рішення Ради щодо компенсацій споживачам, у яких встановлено електроопалення

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Це частина соціальної справедливості, - Зеленський вітає рішення Ради щодо компенсацій споживачам, у яких встановлено електроопалення
Президент України Володимир Зеленський вітає ухвалення Верховною Радою Закону "Про внесення змін до додатка № 3 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо компенсації у зв'язку з підвищенням тарифів на електричну енергію".

Закон дозволить компенсувати витрати на електрику громадянам, які користуються електричним опаленням, у зв'язку з підвищеними тарифами. З цією метою з Держбюджету буде виділено 1,4 млрд грн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Компенсації виплачуватимуть тим, чиї домівки не газифіковані, не підключені до централізованого газопостачання, і хто має обігрівати їх за допомогою електроопалювальних установок. Також компенсації будуть виплачені багатодітним, прийомним сім’ям і дитячим будинкам сімейного типу.

"Це частина соціальної справедливості. Ми знизили тарифи для тих, хто опалює домівки газом, повинні так само піклуватися й про людей, які мають обігрівати житло за допомогою електрики. Держава має стояти на захисті своїх громадян, серед іншого і в економічному плані", – зазначив Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, Рада внесла зміни до Держбюджету-2021 для компенсацій через підвищення тарифів на електроенергію.

Також читайте: Шмигаль закликав Раду прийняти сьогодні за процедурою ad hoc законопроєкт про компенсацію витрат на електроопалення

Топ коментарі

  • Гыг с Вами
    а у которых не хватило денег на стационарное зарегенное электроотопление,и которые греются масляными радиаторами и дуйками...тем социальная справедливость не нужна?
  • Хм e927b159
    ЗЕ-лупа молчал, пока поднимали тарифы, а его окружение вякало, что это не в его компетенции, но когда начали снижать из-за протестов, тут вылезло чувырло и давай пиариться и это вдруг стало в его компетенции.
  • Стівен Стрибай
    Если бы зеленский не нашел цикаве ришення как снизить зимой цену за газ в два раза, то куб сейчас бы стоил 14 гривен + доставка. Спасибо, пану Зегенерату!!! Это часть социальной справедливости, - Зеленский приветствует решение Рады по компенсациям потребителям, у которых установлено электроотопление - Цензор.НЕТ 4173
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