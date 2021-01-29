Рада ухвалила закон про монетизовані компенсації за електроопалення: з бюджету буде виділено 1,4 млрд грн, - Шмигаль

За спільної ініціативи Президента, уряду і Верховної Ради ухвалено закон про монетизацію компенсації людям, у яких встановлено електроопалення. З цією метою з бюджету буде виділено 1,4 млрд грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своєму каналі у Telegram написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, компенсації будуть виплачуватися людям, будинки яких обладнані електроопалювальними установками і в яких будинки не газифіковані або не мають централізованого теплопостачання. Також компенсації будуть виплачені багатодітним, прийомним сім'ям та дитячим будинкам сімейного типу.

"Ми вітаємо це рішення парламенту і продовжимо роботу над встановленням в Україні справедливих тарифів для всіх людей", - додав Шмигаль.

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